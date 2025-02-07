نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من قصر بعبدا: إسرائيل تمكنت من هزيمة حزب الله ونريد التأكد من أنه لن يشارك في أي حكومة مقبلة

معلومات للـLBCI: المستهدف في الإنفجار داخل منزل في طيرحرفا يدعى عباس حيدر ولديه مسؤولية في حزب الله

معلومات للـLBCI: المستهدف في الإنفجار داخل منزل في طيرحرفا يدعى عباس حيدر ولديه مسؤولية في حزب الله

معلومات للـLBCI: إنفجار داخل منزل في طيرحرفا أدى الى إستشهاد شخص وإبنتيه وكان برفقتهم شابان لم تعرف حالتهما بعد كما لم تعرف طبيعة الإنفجار