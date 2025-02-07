باسيل: لا نقبل بأن يسمي أحد عنا ممثلينا وبأن نأخذ أقل من حجمنا وهذا حق الناس الذين نمثلهم كما أننا لا نقبل باحتسابنا على أحد

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باسيل: لا يمكن ان نتحالف مع ثنائي أمل - حزب الله لتطيير الحكومة او تعطيلها ولا جهة قادرة على تعطيل الحكومة في ظل التوازنات باستثناء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونناشد الرئيس المكلف بتصحيح المسار وهو قادر على تأليف حكومة بالعدل