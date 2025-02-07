محصلة الإشتباكات المستمرة عند الحدود اللبنانية السورية بين العشائر وعناصر هيئة تحرير الشام حتى اللحظة هي ٣ شهداء و١٠ جرحى من العشائر

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