الرئيس المكلف نواف سلام في قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية

الرئيس نبيه بري يتوجّه إلى قصر بعبدا

الرئيس نبيه بري يتوجّه إلى قصر بعبدا

٢١ اصابة في مستشفيات الهرمل بينهم مدنيون جراء القصف على بلدات جرود الهرمل