غارة على وادي عزّة - النبطية

غارات إسرائيلية استهدفت أطراف حربتا وصبوبا في البقاع ومعبر قلد السبع الحدودي مع سوريا في جرد الهرمل

غارات إسرائيلية استهدفت أطراف حربتا وصبوبا في البقاع ومعبر قلد السبع الحدودي مع سوريا في جرد الهرمل

الرئيس عون: توافقت مع الرئيس سلام على الاّ تضم الحكومة وزراء ينتمون إلى احزاب سياسية وسيكونون متجانسين ومتضامنين يعملون كفريق عمل متماسك وتشكيل "حكومة الإصلاح والإنقاذ" استند إلى معايير الكفاءة والخبرة والاختصاص والسيرة الذاتية والسمعة الحسنة