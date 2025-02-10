وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حماس التوقف عن إطلاق المختطفين يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار وأصدرت تعليمات للجيش بأن يكون على أعلى درجات الاستعداد في غزة

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