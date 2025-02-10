وزير الطاقة والمياه جو صدّي لـ"عشرين 30": أنا آتٍ لوضع خطة من أجل حلّ مستدام فالترقيع يكلّف أكثر من المستدام وأرفض أن أعد بموعد للـ24/24 لكن لديّ خطة وافكار يجب أن أدرسها

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