معلومات للـLBCI: لجنة مراقبة تطبيق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١ تبلغت بأن الجيش الإسرائيلي يطلب البقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان حتى ٢٨ شباط وقد رفض الجانب اللبناني هذا الطلب بشكل قاطع

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