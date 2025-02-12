مصدر رسمي لبناني نفى للـ LBCI ما يروج عن موافقة لبنان على تمديد مهلة الإنسحاب الإسرائيلي حتى ٢٨ شباط

ألفا: تباطؤ في عدد من الخدمات

ألفا: تباطؤ في عدد من الخدمات

وزير المال ياسين جابر للـLBCI: لبنان بالتأكيد يريد الدخول بموضوع اليوروبوند والتفاوض مع الدائنين ولبنان لا يريد أن يتهرب من أي مسؤولية عليه بهذا الموضوع