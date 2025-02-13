معلومات الـ LBCI: بري أكد رفض اي تمديد لمهلة الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان المقرر في ١٨ الجاري كما رفض نشر أي قوات اجنبية في اي مواقع حدودية لافتا إلى أن اليونيفيل والجيش جاهزان لهذه المهمة

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وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي لـ"بلومبرغ": قواتنا لن تنسحب من مواقعها في جنوب لبنان في المدى القريب والتزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه