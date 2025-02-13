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o
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o
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o
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o
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o
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o
متن
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معلومات الـ LBCI: بري أكد رفض اي تمديد لمهلة الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان المقرر في ١٨ الجاري كما رفض نشر أي قوات اجنبية في اي مواقع حدودية لافتا إلى أن اليونيفيل والجيش جاهزان لهذه المهمة
خبر عاجل
2025-02-13 | 11:30
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معلومات الـ LBCI: بري أكد رفض اي تمديد لمهلة الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان المقرر في ١٨ الجاري كما رفض نشر أي قوات اجنبية في اي مواقع حدودية لافتا إلى أن اليونيفيل والجيش جاهزان لهذه المهمة
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