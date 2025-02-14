التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد الصياد صعودا سبب بازدحام مروري في المحلة

الـLBCI تنشر النقاط التي سيبقى فيها الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان...

الـLBCI تنشر النقاط التي سيبقى فيها الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان...

السفارة اللبنانية في طهران تلقت طلب "الشرق الأوسط" للسماح لطائرتين بالهبوط في مطار طهران وسفير لبنان في طهران بصدد تحضير كتاب لإرساله الى الخارجية الإيرانية التي عليها منح الإذن وارساله لسلطات الطيران الإيرانية لتسمح بدورها بهبوط الطائرتين