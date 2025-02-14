الـLBCI تنشر النقاط التي سيبقى فيها الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان...

تنشر الـLBCI النقاط الخمس التي سيبقى فيها الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان.



وفيما يلي أسماء التلال وتفاصيل حولها:



- تلة العزية: تبعد 2 كلم عن الحدود خراج دير سريان، وتشرف على كل من مجرى نهر الليطاني، من المحمودية الى زوطرين، كما تشرف على الجانب اللبناني.

- تلة العويضة: تبعد 1 كلم عن الحدود، وتقع بين العديسة وكفركلا وهي التلة الوحيدة المشرفة على المطلة وباقي المستوطنات الاسرائيلية.

- تلة اللبونة: تبعد 300 متر عن الحدود وهي على امتداد المنطقة خراج علما الشعب والناقورة، وهي عبارة عن مجموعة غابات كثيفة وتشرف على الجهتين اللبنانية والفلسطينية المحتلة.

- تلة الحمامص: تبعد 1 كلم عن الخط الأزرق - خراج الخيام وتشرف المطلة من جهة الشمال.

- جبل بلاط: يبعد 1 كلم عن الخط الأزرق بين راميا ومروحين، ويشرف على القطاع الغربي والأوسط من الجهتين.