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الـLBCI تنشر النقاط التي سيبقى فيها الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان...
خبر عاجل
2025-02-14 | 04:29
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الـLBCI تنشر النقاط التي سيبقى فيها الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان...
تنشر الـLBCI النقاط الخمس التي سيبقى فيها الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان.
وفيما يلي أسماء التلال وتفاصيل حولها:
- تلة العزية: تبعد 2 كلم عن الحدود خراج دير سريان، وتشرف على كل من مجرى نهر الليطاني، من المحمودية الى زوطرين، كما تشرف على الجانب اللبناني.
- تلة العويضة: تبعد 1 كلم عن الحدود، وتقع بين العديسة وكفركلا وهي التلة الوحيدة المشرفة على المطلة وباقي المستوطنات الاسرائيلية.
- تلة اللبونة: تبعد 300 متر عن الحدود وهي على امتداد المنطقة خراج علما الشعب والناقورة، وهي عبارة عن مجموعة غابات كثيفة وتشرف على الجهتين اللبنانية والفلسطينية المحتلة.
- تلة الحمامص: تبعد 1 كلم عن الخط الأزرق - خراج الخيام وتشرف المطلة من جهة الشمال.
- جبل بلاط: يبعد 1 كلم عن الخط الأزرق بين راميا ومروحين، ويشرف على القطاع الغربي والأوسط من الجهتين.
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