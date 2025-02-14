وصول الرئيس سعد الحريري الى ضريح والده لإحياء ذكرى استشهاد الشهيد رفيق الحريري

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سعد الحريري في ذكرى استشهاد والده: منذ 20 سنة طالبتم من هذه الساحة بالعدالة وطردتم نظام بشار الاسد المجرم من لبنان ونعلن دعمنا للادارة السورية واستقرار سوريا واعادة اعمارها