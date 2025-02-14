سعد الحريري: مسؤولية الجميع حل الأزمة الإقتصادية وإعادة التمنية إلى المناطق كافة ولدى لبنان اليوم فرصة جديدة ذهبية

سعد الحريري لأهالي الجنوب والبقاع والضاحية: انتم شركاء في الفرصة الذهبية المتاحة للبنان ولكن يجب كسر أي انطباع سابق بأنكم قوة تعطيل واستقواء وسلاح

سعد الحريري لأهالي الجنوب والبقاع والضاحية: انتم شركاء في الفرصة الذهبية المتاحة للبنان ولكن يجب كسر أي انطباع سابق بأنكم قوة تعطيل واستقواء وسلاح

سعد الحريري في ذكرى استشهاد والده: منذ 20 سنة طالبتم من هذه الساحة بالعدالة وطردتم نظام بشار الاسد المجرم من لبنان ونعلن دعمنا للادارة السورية واستقرار سوريا واعادة اعمارها