سعد الحريري لأهالي الجنوب والبقاع والضاحية: انتم شركاء في الفرصة الذهبية المتاحة للبنان ولكن يجب كسر أي انطباع سابق بأنكم قوة تعطيل واستقواء وسلاح

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سعد الحريري: نحن داعمون للعهد والحكومة ومع الدولة وجيشنا الوطني وكل مجهود يقومون به لفرض وقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701 وبعد 20 سنة مشروع رفيق الحريري مستمر ومن حاولوا قتل المشروع "شوفوا وين صاروا"