سعد الحريري: تيار المستقبل وجمهور رفيق الحريري باق هنا وسيكون صوتكم في كل الإستحقاقات الوطنية و"كل شي بوقتو حلو"

الحريري في الذكرى الـ20 لاستشهاد والده: لبنان مرّ خلال 20 سنة بأزمات كبيرة ولم ننكر يوما أن جزءا من المسؤولية يقع علينا وتحملنا مسؤوليتنا بكل شجاعة وقدمت استقالتي وعلّقنا العمل السياسي وأفسحنا المجال لـ3 سنوات وأكثر وبقيت الأزمات وازدادت

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