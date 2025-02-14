التحكم المروري: قطع السير على طريق المطار القديمة المسلك الغربي تحت جسر الكوكودي

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بعد طلب طيران الشرق الأوسط من ايران السماح لطائرتين الهبوط في مطار طهران رد الطيران المدني الإيراني بان الطلب يجب أن يصل عبر الخارجية اللبنانية بحسب القوانين المتبعة بين البلدين وسفير لبنان بايران يتولى تنسيق العملية علما ان الجمعة يوم عطلة بايران