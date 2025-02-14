معلومات للـLBCI: أربعة عناصر من اليونيفيل كانوا داخل السيارة التي تعرضت للاعتداء على طريق المطار 3 منهم توجهوا الى المطار والرابع تم نقله الى المستشفى العسكري

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد الصياد صعودا سبب بازدحام مروري في المحلة

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد الصياد صعودا سبب بازدحام مروري في المحلة

السفارة اللبنانية في طهران تلقت طلب "الشرق الأوسط" للسماح لطائرتين بالهبوط في مطار طهران وسفير لبنان في طهران بصدد تحضير كتاب لإرساله الى الخارجية الإيرانية التي عليها منح الإذن وارساله لسلطات الطيران الإيرانية لتسمح بدورها بهبوط الطائرتين