وزير الداخلية أحمد الحجار: الاعتداء على قوّات "اليونيفيل" يعتبر جريمة وستتم الملاحقة بكل جدية لتوقيف الفاعلين ولدينا فوق الـ25 موقوفاً

معلومات للـ LBCI: مخابرات الجيش توقف عددا من الشبان الذين كانوا متواجدين في مكان الاعتداء على موكب اليونيفل وفي حادثة قطع طريق المطار بهدف كشف كل تفاصيل الحادثة وتحديد هوية المعتدين

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