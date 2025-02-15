التحكم المروري: قطع السير على طريق المطار القديمة تحت جسر الكوكودي بالإتجاهين

الجيش: قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده اتصل بقائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان مؤكدا أن الجيش يرفض أي تعرُّض لليونيفيل وسيعمل على توقيف المواطنين الذين اعتدوا على عناصرها وسوقهم إلى العدالة

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