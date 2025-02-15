غارة استهدفت سيارة في جرجوع - إقليم التفاح

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رئيس الجمهورية: ما حدث الليلة الماضية على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت تصرفات مرفوضة ومدانة ولا يمكن السماح بتكرارها والقوى الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي