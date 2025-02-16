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نتنياهو: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان ونتوقع من الحكومة اللبنانية أن تلتزم بدورها بذلك ويجب نزع سلاح حزب الله بالكامل

خبر عاجل
2025-02-16 | 13:58
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نتنياهو: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان ونتوقع من الحكومة اللبنانية أن تلتزم بدورها بذلك ويجب نزع سلاح حزب الله بالكامل
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نتنياهو: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان ونتوقع من الحكومة اللبنانية أن تلتزم بدورها بذلك ويجب نزع سلاح حزب الله بالكامل

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