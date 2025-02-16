الشيخ نعيم قاسم: على إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي اللبنانية في 18 شباط وليس هناك أي ذريعة لبقائها ويجب أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبًا وحاسمًا

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