الـLBCI تحصل على المسودة الاولية للبيان الوزاري

استهداف سيارة عند الملعب البلدي في صيدا

استهداف سيارة عند الملعب البلدي في صيدا

الشيخ نعيم قاسم: حصل اتصال برئاسة الحكومة لإعلامها بأن إسرائيل ستضرب مدرج مطار بيروت إذا هبطت الطائرة الإيرانية وأدعو الحكومة إلى إعادة النظر بالقرار المتعلق بالطيران الايراني وبموقفها السيادي