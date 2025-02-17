النائب السابق وليد جنبلاط: لعدم تحميل وزير الاشغال تبعات كل شيء في ما يتعلّق بالطائرة الايرانية وهو يتحمّل مسؤولية تقنية للطائرات أما موضوع التفتيش والتحقّق من اي مواد فيعود لوزارة الداخلية من خلال جهاز أمن المطار ولا مانع من اجراءات التفتيش

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