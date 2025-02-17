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مسؤول أمني لبناني لفرانس برس: القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية

خبر عاجل
2025-02-17 | 16:39
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مسؤول أمني لبناني لفرانس برس: القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية
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مسؤول أمني لبناني لفرانس برس: القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية

أفاد مسؤول أمني لبناني وكالة فرانس برس بأن القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية مع تقدّم الجيش اللبناني، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
     
وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن "القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني".

أخبار لبنان

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