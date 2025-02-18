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18
o
البقاع
15
o
الجنوب
17
o
الشمال
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o
جبل لبنان
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o
كسروان
19
o
متن
19
o
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وزير الخارجية يوسف رجي للـLBCI: السفيرة الأميركية ليزا جونسون أبلغتني أن المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني لم تتوقف بل على العكس ستتم زيادتها
خبر عاجل
2025-02-18 | 08:00
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وزير الخارجية يوسف رجي للـLBCI: السفيرة الأميركية ليزا جونسون أبلغتني أن المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني لم تتوقف بل على العكس ستتم زيادتها
خبر عاجل
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