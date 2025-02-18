وزير المالية ياسين جابر لـ"رويترز": التقيت الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت وأكدت عزم الحكومة المضي قدما في الإصلاحات ومن المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار

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