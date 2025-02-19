مايك والتز للرئيس عون: واشنطن ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف النار وحل المسائل العالقة دبلوماسياً

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز الذي أكد له متابعة الإدارة الأميركية للتطورات في الجنوب، بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية وإستمرار إحتلالها لعدد من النقاط الحدودية.وأشاد والتز بالدور الذي لعبه الجيش اللبناني في الإنتشار في المواقع التي أخلاها الإسرائيليون، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحل المسائل العالقة دبلوماسيا. وشدد على أهمية الشراكة اللبنانية-الأميركية وضرورة تعزيزها في المجالات كافة.من جهته، أكد الرئيس عون ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من النقاط المتبقية وإستكمال تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701.وشدد الرئيس عون على الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل.