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تعديل مواعيد بعض رحلات طيران الشرق الأوسط يوم الأحد

خبر عاجل
2025-02-20 | 04:17
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تعديل مواعيد بعض رحلات طيران الشرق الأوسط يوم الأحد
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تعديل مواعيد بعض رحلات طيران الشرق الأوسط يوم الأحد

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنها ستسير كل رحلاتها ليوم الأحد الواقع فيه 23 شباط 2025  مع بعض التعديلات في مواعيد إقلاع وهبوط الطائرات بسبب تعليق حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهراً ولغاية الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه.

وطلبت من المسافرين الالتزام بتوجيهات قوى الأمن الداخلي بشأن حال الطرق التي يمكن سلوكها للوصول الى المطار، والأخذ بعين الإعتبار ضرورة الوصول إلى المطار قبل موعد إقلاع الطائرة بساعتين على الأقل.

***للإطلاع على جدول الرحلات التي تم تعديلها، اضغط هنا.

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