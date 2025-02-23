غارات إسرائيلية استهدفت بلدات أنصار والقليلة والسماعية

غارة إسرائيلية على بريصا في جرود الهرمل

غارة إسرائيلية على بريصا في جرود الهرمل

التحكم المروري: قطع السير على طريق ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب انزلاق عدد من المركبات والعمل جارٍ على المعالجة