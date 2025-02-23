الرئيس عون للوفد الايراني: لبنان دفع ثمنًا كبيرًا من أجل القضية الفلسطينية ويدعم ما صدر عن قمة الرياض الاخيرة بالنسبة الى حل الدولتين

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