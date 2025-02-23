الشيخ نعيم قاسم: سنحفظ الأمانة وسنسير على هذا الخط فهذا الطريق سنكمله لو قتلنا جميعًا لن نتخلى عن خيار المقاومة

قاسم: للأسرى نقول لن نترككم عند الصهاينة ويجب أن يفرج عنكم وسنقوم بكل الاجراءات والضغوطات اللازمة لهذا الافراج

قاسم: للأسرى نقول لن نترككم عند الصهاينة ويجب أن يفرج عنكم وسنقوم بكل الاجراءات والضغوطات اللازمة لهذا الافراج

تحليق للطيران الاسرائيليّ على علو منخفض جدًا تزامنًا مع تشييع السيد نصرالله وصفي الدين