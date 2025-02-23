قاسم: لبنان وطن نهائيّ لجميع أبنائه ونحن من أبنائه ولا تفكروا أن تلعبوا بيننا وبين حركة أمل لأننا واحد في الموقف

قاسم: أصبحنا في مرحلة جديدة ابرز خطوة فيها أن تتحمل الدولة مسؤوليتها بعد أن منعت المقاومة من تحقيق اهدافها فالتزمنا ولم تلتزم اسرائيل وصبرنا بالديبلوملسية لكن اليوم بعد انتهاء مهلة الانسحاب اصبحنا امام احتلال وعدوان

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