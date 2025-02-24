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o
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انتهاء الجزء الاول بتقدم المنتخب اللبنانيّ على المنتخب الاماراتيّ بنتيجة ٤٣-٣٧
خبر عاجل
2025-02-24 | 14:41
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انتهاء الجزء الاول بتقدم المنتخب اللبنانيّ على المنتخب الاماراتيّ بنتيجة ٤٣-٣٧
خبر عاجل
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٤٣-٣٧
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