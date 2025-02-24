ابو فاعور لـ عشرين 30: سنشارك عبر وفد رفيع المستوى في واجب العزاء ولم نشارك في التشييع لأننا ارتأينا أنه سيتخلّله كلام سياسي ننأى بأنفسنا عنه لعدم تحمّل وزر هذه المشاركة وجنبلاط يُبقي الاخلاقيات فوق السياسة ويجب التمييز بين المواساة والموقف السياسي

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