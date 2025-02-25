معلومات للـLBCI: وزير الطاقة وقع على تجديد الإتفاق النفطي مع العراق

علمت الـLBCI أن وزير الطاقة جو صدي وقع على تجديد الإتفاق النفطي مع العراق ابتداء من الأول من آذار المقبل ولمدة سنة والذي بموجبه يحصل لبنان على مليوني طن من زيت النفط العراقي واستبداله بغاز أويل لصالح معملي دير عمار والزهراني. وقد أحال وزير الطاقة الإتفاق المجدد إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه على أن يحال لاحقا إلى مجلس النواب.



وبحسب معلومات الـLBCI، فإن أن نائب المدير العام لجهاز أمن الدولة العميد حسن شقير ورئيس مجلس إدارة إيدال مازن سويد متواجدان في العراق ومعهما الآلية التي يقترحها لبنان للبدء بتسديد ما يستحق للعراق بموجب هذا الإتفاق من بضائع وخدمات تصل إلى نحو مليار دولار، وسيعرضان هذه الآلية على المسؤولين العراقيين لمناقشتها والاستحصال على الموافقة عليها للبدء بتطبيقها.



وعُلم أن العميد شقير أجرى وسيجري سلسلة محادثات مع مسؤولين عراقيين وفي مقدمهم وزير النفط العراقي تتعلق بمواضيع ذات اهتمام مشترك.