وزير المال ياسين جابر: أبلغت الجميع بأنني لن أوقع على أي سلفة خزينة وسنعمل على مكافحة الإقتصاد غير الشرعي

وزير المال ياسين جابر: أبلغت الجميع بأنني لن أوقع على أي سلفة خزينة وسنعمل على مكافحة الإقتصاد غير الشرعي

24 ساعة تفصلنا عن بداية "أكرم من مين" مع وسام حنا... ننتظركم في "ليالي زمان" في الفوروم دو بيروت غدًا الجمعة في 8:30 مساء للمشاركة ولربح جوائز وCash!