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المجلس الشيعي الأعلى: الأحد هو أول أيام شهر رمضان

خبر عاجل
2025-02-28 | 11:22
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المجلس الشيعي الأعلى: الأحد هو أول أيام شهر رمضان
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المجلس الشيعي الأعلى: الأحد هو أول أيام شهر رمضان

خبر عاجل

الشيعي

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الأحد

رمضان

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