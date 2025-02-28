دريان: يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أنه "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446ه هو يوم غد السبت الواقع في 1 آذار 2025م، وذلك عملًا بما ذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة الاسلامية من أنه إذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في قطر لزمت هذه الرؤية سائر الأقطار، وقد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في عدة أقطار عربية وإسلامية."