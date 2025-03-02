وليد جنبلاط: كنا وسنبقى ضد الصلح مع اسرائيل الى أن تقوم دولة فلسطينية وأن يتم ايجاد حل للاجئين الفلسطينيين

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وليد جنبلاط: على احرار سوريا ان يحذروا من المكائد الاسرائيلية واذا كانت قلة قليلة من هنا او هناك تريد جر سوريا الى فوضى فلا اعتقد أن الذين وحدوا سوريا سيستجبون لدعوة نتنياهو