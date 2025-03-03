الرئيس عون إلى الرياض...

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الرئيس عون بعيد وصوله إلى الرياض: هذه فرصة لتأكيد عمق العلاقات اللبنانية السعودية ومناسبة للإعراب عن تقدير لبنان للدور الذي تؤديه المملكة في دعم لبنان واستقراره وسلامته وانتظام عمل المؤسسات الدستورية فيه