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الرئيس عون إلى الرياض...

خبر عاجل
2025-03-03 | 04:42
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الرئيس عون إلى الرياض...
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الرئيس عون إلى الرياض...

غادر الرئيس عون مطار رفيق الحريري الدولي متوجهًا إلى الرياض، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على أن ينضم إلى الوفد في الرياض سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية الدكتور فوزي كبارة.

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