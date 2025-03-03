بن سلمان يستقبل الرئيس عون (صور)

استقبل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وقد أجريت للرئيس عون مراسم استقبال رسمية.