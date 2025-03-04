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وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية
خبر عاجل
2025-03-04 | 03:11
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وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية
خبر عاجل
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