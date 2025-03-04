الرئيس عون في القمّة العربية: لبنان الآن يعودُ ثانياً إلى شرعيتِه العربية بفضلِكم وبشهادتِكم وبدعمِكم الدائم المشكورِ والمقدّر ليعودَ معكم ثالثاً إلى الشرعيةِ الدولية الأممية التي لا غنى ولا بديلَ عنها لحمايتِه وتحصينِه واستعادةِ حقوقِه كاملة

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