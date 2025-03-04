الرئيس عون في القمة العربية: لبنان عانى كثيراً لكنه تعلّم من معاناته فتعلّم ألا يكون مستباحاً لحروب الآخرين وألا يكون مقراً ولا ممراً لسياسات النفوذ الخارجية ولا مستقَراً لاحتلالات أو وصايات أو هيمنات

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