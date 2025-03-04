الرئيس عون في القمّة العربية: سيادة لبنان الكاملة والثابتة تتحصّن بالتعافي الكامل في سوريا كما بالاستقلالِ الناجز في فلسطين الأمر نفسه بالنسبة إلى كل دولة من دولنا في علاقاتها وتفاعلها مع كل جار عربي ومع كل منطقتنا العربية

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