أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الخارجية الأميركية ترفع التجميد عن ٩٥ مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان والمساعدات للبنان جزء من استراتيجية للتأكد من استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل

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