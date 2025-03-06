رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا: أكدنا ضرورة إستكمال البنود الإصلاحية في الطائف والقرار اتخذ اليوم بالعودة إلى مقر مجلس الوزراء لانعقاد الجلسات

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رئيس الجمهورية: هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالاصلاحات اللازمة وقد شددتُ خلال اللقاء على ان الاصلاحات هي مطلب لبناني قبل ان يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً الى حاجة لبنان اليها ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً