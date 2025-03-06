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رئيس الجمهورية: هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالاصلاحات اللازمة وقد شددتُ خلال اللقاء على ان الاصلاحات هي مطلب لبناني قبل ان يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً الى حاجة لبنان اليها ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً

خبر عاجل
2025-03-06 | 07:54
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رئيس الجمهورية: هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالاصلاحات اللازمة وقد شددتُ خلال اللقاء على ان الاصلاحات هي مطلب لبناني قبل ان يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً الى حاجة لبنان اليها ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً
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رئيس الجمهورية: هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالاصلاحات اللازمة وقد شددتُ خلال اللقاء على ان الاصلاحات هي مطلب لبناني قبل ان يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً الى حاجة لبنان اليها ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً

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